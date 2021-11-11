شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختراق السرطان مع اختبار ثوري يمكنه اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طور باحثو السرطان اختبارا ثوريا جديدا للدم يزعمون أنه يمكنه اكتشاف ما يصل إلى 50 نوعا مختلفا من المرض قبل ظهور الأعراض.



وطور هذا الاختبار بواسطة شركة الرعاية الصحية GRAIL، وهو يحلل عينات الدم بحثا عن أجزاء من الحمض النووي للورم - ما يسمى بالحمض النووي الخالي من الخلايا (cfDNA).

ويقتل السرطان ملايين الأشخاص حول العالم كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث احتلت أمراض القصبة الهوائية والشعب الهوائية وسرطان الرئة المرتبة السابعة في قائمة منظمة الصحة العالمية لعشرة أسباب رئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وبالتالي، ينظر إلى الكشف المبكر عن الأورام على أنه أداة حيوية تزيد من فرص نجاح العلاج والبقاء على قيد الحياة.

وأثبت اختبار Galleri حتى الآن أنه يكتشف ما يصل إلى 50 نوعا من السرطان من خلال سحب عينة دم واحدة، بما في ذلك العديد من الأنواع، والتي تدعي الشركة أنها لم تلتقط من خلال طرق الفحص الحالية.

ومع ذلك، شددت الشركة على أن هذه ليست طريقة فحص قائمة بذاتها، ومن المفترض استخدامها إلى جانب أدوات التشخيص المعتمدة الأخرى.

وقال متحدث باسم GRAIL لـHealth: ​​"إن Galleri ليس اختبارا تشخيصيا، ويهدف إلى استخدامه كمكمل لفحوصات السرطان الحالية".

وفي الولايات المتحدة، لم يوافق على الاختبار من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، التي تنظم بيع ومراقبة المنتجات الغذائية والوصفات الطبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. كما أن الاختبار أيضا غير مشمول بالتأمين حاليا، ويمكن شراؤه بسعر باهظ يبلغ 949 دولارا.

ووفقا لـHealth، يتطلب فحص الدم وصفة طبية من مقدم رعاية مرخص يمكنه طلبه مباشرة من Galleri.

وبمجرد وصوله، يمكن للمرضى أخذ الاختبار إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم والذي سيقوم بسحب قارورتين من الدم من الذراع لتُشحن مرة أخرى إلى GRAIL.

وتعالج GRAIL عينات الدم في مختبراتها وإرسال النتائج مباشرة إلى مقدم الرعاية الصحية.

وستقرأ النتائج إما "لم يتم اكتشاف إشارة السرطان" أو "اكتُشفت إشارة السرطان".

وإذا كانت هذه هي الحالة الأخيرة، فستشير النتائج إلى "أصل إشارة السرطان الأكثر توقعا" للإشارة إلى مكان وجود السرطان.

وفي هذه المرحلة، الأمر متروك لمقدم الرعاية الصحية لتحديد كيفية متابعة المعلومات.

وقال كريستيان رولفو، أستاذ الطب في مركز التميز لأورام الصدر في معهد Tisch للسرطان في Mount Sinai، إن اختبار السرطان يمثل "خطوة إلى الأمام ومهمة جدا للكشف المبكر عن بعض أنواع السرطان التي لا نقوم عادة بفحصها".

ولكن الخبير أخبر Health أن الاختبار يجب ألا يحل محل طرق الفحص التقليدية، بل يجب أن يكملها. وأضاف: "نحتاج إلى الاستمرار في استخدام التصوير للتشخيص".

وفي المملكة المتحدة، ستستخدم NHS اختبار Galleri لفحص حوالي 140000 شخص في ثماني مناطق في إنجلترا.

وستنشر الاختبارات في عيادات الاختبار المتنقلة والمواقع المجتمعية الأخرى. وستُسحب دماء المتطوعين ودعوتهم مرة أخرى بعد 12 شهرا، وسنتين بعد ذلك، لإجراء فحص دم آخر.

وتجري التجارب، التي بدأت في سبتمبر، بالشراكة بين GRAIL وNHS وCancer Research UK ووحدة تجارب الوقاية من السرطان في King’s College London.