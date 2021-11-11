شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتجات وتقنيات جديدة تظهر لأول مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعتبر معرض الصين الدولي للاستيراد منصة رائعة عالمية لإطلاق وعرض المنتجات والتقنيات الجديدة.



وتشارك خلال هذه الدورة، أكبر ثلاث ديار للمزادات في العالم وثلاث مجموعات رئيسية للسلع الاستهلاكية الفاخرة وأربع شركات أغذية رئيسية وعشر مجموعات للسيارات كبرى وعشر شركات كهربائية صناعية كبرى وعشر شركات للأجهزة الطبية الكبرى وأكبر عشر شركات لمستحضرات التجميل، وإلى غير ذلك من الشركات الأخرى، كما سيتم عرض عدد كبير من المنتجات الجديدة لأول مرة في هذا المعرض، ومنها:

الروبوتات البناءة الأربعة

بمجرد إعطاء الأمر، بدأت الروبوتات البناءة الأربعة العمل في وقت واحد، حيث استولت بمهارة على أجزاء التجميع المختلفة ووضعها في الموضع المحدد. وفي غضون بضع دقائق، تم الانتهاء من بناء المنزل.

إن التحكم في روبوت واحد ليس بالأمر الجديد، لكن حشد أربع روبوتات معا ضمن عمليات منسقة يختبر مستوى التحكم الذكي لنظام القيادة.

في 4 نوفمبر، أدخلت شركة التصنيع الذكية اليابانية ناتشي فوجيكوشي نظام بناء الحاويات في بناء المنازل إلى الصين لأول مرة، على أمل أن يتم تطبيق هذه التكنولوجيا في مشاريع البناء في الصين.

في رواق معرض المواد الطبية، ستتجاوز المنتجات والتقنيات الجديدة التي تعرض لأول مرة ما تم عرضه خلال الدورات الثلاثة السابقة.

كمشارك منتظم في معرض الصين الدولي للاستيراد لمدة أربع سنوات متتالية، قدمت شركة فاريان ميديكال ثلاثة حلول عالمية هي الأولى من نوعها هذا العام، حيث قام المستشفى الرقمي للسرطان بدمج شباك التسجيل وغرفة الفحص وقاعة العلاج والإدارة الصحية لتقديم خدمات العلاج الفردية للعملية بأكملها.

ففي أول مركز علاج إشعاعي للسرطان مؤتمت للغاية وخالي من التلامس في العالم مع الذكاء الاصطناعي، يمكن إكمال العلاج الإشعاعي الدقيق الذي كان يستغرق 10 ساعات في الماضي وصار عبر الإنترنت يستغرق 15 دقيقة فقط، مما يجعل العملية برمتها خالية من التلامس.

هذه المستشفيات قائمة الذات والخالية من الطواقم الطبية تتيح للناس رؤية احتمالية تقديم خدمات طبية خاصة حسب الطلب في المستقبل.

من بين المنتجات الجديدة التي تم عرضها لأول مرة هذا العام، والتي لاقت رواجا في الداخل والخارج من خلال هذا المعرض، فإن الكثير منها أنتجتها فرق للأبحاث والتطوير للشركات الأجنبية التي تستقر في الصين.

فقد أنشأت شركة أسترازينكا، التي شاركت في هذا المعرض لمدة 4 دورات متتالية كشكا خاصا للتعاون الإقليمي في صناعة الطب الحيوي هذا العام.

في الدورة الأولى لهذا المعرض، أطلقت هذه الشركة دواء مبتكرا أصليا طورته شركة بكين إيتشوانغ وتم إطلاقه في وقت سابق في أوروبا وأمريكا، كما أنها أطلقت دواء جديدا هذا العام تم تطويره بالاشتراك مع هوتشيسون وامبوا للأدوية.

قال وانغ لي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا: "تعد المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد لحظة بارزة للشركة وشركائها لإظهار نتائجهم. في غضون ثلاث إلى خمس سنوات مستقبلا، سنشهد المزيد من المنتجات الصينية المبتكرة في الخارج".

آلة الصباغة لايكا، التي سيتم إطلاقها عالميًا هي المنتج الأول الذي تم تطويره وتصنيعه بواسطة منصة داناهار للتشخيص الطبي في الصين وحصل على 6 براءات اختراع.

قال بينغ يانغ نائب الرئيس العالمي لهذه الشركة ورئيس هذه المجموعة في الصين: "الصين ليست سوقا مهمًا فحسب، بل هي أيضا مركزا للبحث والتطوير وقاعدة تصنيع. إنها مكان يتسارع فيه محرك الابتكار العالمي لشركتنا في المستقبل"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشعب".

على خلفية عمليات الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه عالميا، أصبح رواق الأجهزة الطبية والرعاية الصحية في المعرض واحدا من أكثر مناطق العرض تميزا بالابتكار المحلي.

أصدرت شركة جنرال إلكتريك برنامج التحكم عن بعد لتطبيق التصوير بالرنين المغناطيسي بشبكة الجيل الخامس لأول مرة، مما يحقق النقل المتزامن للصور والفيديو بالموجات فوق الصوتية في الوقت الفعلي، ويسمح للمستشفيات الأولية بالاتصال بالخبراء عن بعد.

قال تشانغ إيهاو، المدير التنفيذي للشركة، هذا المنتج هو نتيجة الابتكار المحلي للفريق الطبي الصيني التابع لشركة جنرال إلكتريك.

وأضاف: "إن بناء نظام أكثر مرونة للصحة العامة والوقاية من الأوبئة هو قضية شائعة تواجه العالم في ظل استمرار كوفيد-19، كما ستقوم جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بدمج الموارد العالمية والمزايا التعاونية للبحث والتطوير المستقبلي من قبل الفريق الصيني وإطلاق المنتجات المخصصة باستمرار التي تلبي السوق الصينية والعمل مع المزيد من الشركات المحلية لقيادة مستقبل صحي مع الابتكار".