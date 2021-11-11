اخبار الخليج

من القاهرة إلى مكة على دراجة نارية... مصري يخوض تجربة فريدة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الحاج إسماعيل عبد اللطيف، البالغ من العمر 64 عاما" شارك فرحته مع الأصدقاء عبر منشور على "فيسبوك"، مؤكدا أنه عمل عمرة بالموتوسيكل من القاهرة لمكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، والعودة إلى القاهرة مرة أخرى.

واستغرقت رحلة عبد اللطيف 6 أيام منذ دخوله إلى مغادرتها، وشارك من خلال برنامج رياضي، يتضمن أداء مناسك العمرة بواسطة السفر بالدراجة النارية.

وشهدت السعودية فجر يوم 17 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، إقامة أول صلاة داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، بعد رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "" المستجد. وشارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصلاة الفجر، بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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