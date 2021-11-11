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وصفات سحرية لمواجهة تساقط الشعر والجفاف والدهون

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفات سحرية لمواجهة تساقط الشعر والجفاف والدهون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

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سلطت مجلة Instyle الضوء على المزايا العديدة التي يتمتع بها تونر الشعر (Hair Toner)؛ حيث يحارب التساقط وجفاف فروة الرأس وقشرة الرأس.

 

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن مواجهة مشكلة تساقط الشعر باستخدام تونر يحتوي على خلاصة نبات القراص والزنجبيل والكافيين وإكليل الجبل والبتولا.

 

في حين يمكن مواجهة مشكلة قشرة الرأس بواسطة التونر الذي يحتوي على خلاصة البتولا أو بيروكتون أولامين وبيريثيون الزنك.

 

كما يمكن مواجهة مشكلة جفاف وتهيج فروة الرأس عن طريق تونر يحتوي على خلاصة جوز المكاديميا وشجرة الشاي وزيت الأرجان.

 

بينما يمكن التغلب على مشكلة الشعر الدهني باستخدام تونر يحتوي على مادة النيم المستخلصة من شجرة النيم الهندية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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