وصفات سحرية لمواجهة تساقط الشعر والجفاف والدهون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سلطت مجلة Instyle الضوء على المزايا العديدة التي يتمتع بها تونر الشعر (Hair Toner)؛ حيث يحارب التساقط وجفاف فروة الرأس وقشرة الرأس.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن مواجهة مشكلة تساقط الشعر باستخدام تونر يحتوي على خلاصة نبات القراص والزنجبيل والكافيين وإكليل الجبل والبتولا.

في حين يمكن مواجهة مشكلة قشرة الرأس بواسطة التونر الذي يحتوي على خلاصة البتولا أو بيروكتون أولامين وبيريثيون الزنك.

كما يمكن مواجهة مشكلة جفاف وتهيج فروة الرأس عن طريق تونر يحتوي على خلاصة جوز المكاديميا وشجرة الشاي وزيت الأرجان.

بينما يمكن التغلب على مشكلة الشعر الدهني باستخدام تونر يحتوي على مادة النيم المستخلصة من شجرة النيم الهندية.