بعد مبادرة محمد بن سلمان... مطار سعودي يوزع هدايا خاصة على المسافرين

دبي - محمود عبدالرازق - وأطلقت إدارة المطار وشركة مطارات جدة، مبادرة لتوزيع 15 ألف شتلة من النباتات على المسافرين ومرتادي المطار، وقام مدير عام المطار بتوزيع الشتلات على المسافرين، بمشاركة عدد من المهتمين بحماية البيئة والمتطوعين.

وأكدت إدارة المطار، بحسب ما نقل "موقع المواطن" السعودي، أن هذه الهدايا تأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر، والمبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "السعودية الخضراء".

وقال مدير عام مطار الملك عبد العزيز عصام بن فؤاد نور إن "المبادرة تعتمد على توزيع شتلات من نباتات خاصة تم إنتاجها في مشتل المطار الذي يعد أكبر مشتل في مطارات المملكة ويغذي المطار بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ويحتوي على 500 نوع من النباتات والمزروعات المختلفة".

ولفت إلى أن المشتل الخاص بالمطار به أشجار ذات أنواع محددة لا تستهلك الكثير من المياه.

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