عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول كمبيوتر من إنتاج أبل.. 400 ألف دولار ثمن Apple1 الحاسوب الخشبي

الخميس 11 نوفمبر 2021

الخليج 365

بعد 45 عاما على طرحه في الأسواق لأول مرة، بيع أول جهاز كمبيوتر من إنتاج شركة أبل الأمريكية، مقابل 400 ألف دولار في مزاد.



وجهاز الكمبيوتر الخشبي من طراز "أبل-1"، طرحته "أبل" كأول منتجاتها في الأسواق عام 1976 ولم يتبق منه سوى بضع عشرات في العالم.

بلمسة جوبز

وكانت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني في دار "جون موران" للمزادات في مونروفيا، بالقرب من لوس أنجلوس، مقدّرة بسعر يتراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ولم تنتج الشركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز سوى 200 "أبل-1"، جُمعت كلها يدوياً عند جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666,66 دولاراً.

صالح للعمل

وبيع جهاز "أبل-1" كان لا يزال صالحاً للعمل بأكثر من 900 ألف دولار عام 2014 في مزاد أقامته دار "بونهامز".

وقال الخبير كوري كوهين لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" إن 60 جهاز "أبل-1" أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، بينها ذلك الذي طرحته دار "جون موران"، لا تزال تعمل.

وما يزيد في فرادة هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب الكوا من جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة فحسب مزودة خشباً من هذا النوع، بحسب كتيّب دار المزادات.

جهاز الأستاذ

وعام 1976، كانت أجهزة "أبل 1" من نماذج الحواسيب الشخصية القليلة المجمّعة (مع مكونات ملتحمة على اللوحة الأم)، لكنها كانت تباع في كثير من الأحيان من دون صندوق الحاسوب أو لوحة المفاتيح).

وكان الحاسوب المباع الثلاثاء في المزاد قد اشتراه حينها أستاذ في جامعة "شافي كولدج" أعاد بعدها بيعه سنة 1977 إلى طالب لديه احتفظ به حتى اليوم.