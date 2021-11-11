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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج  – واس : تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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