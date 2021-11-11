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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» ينقذ مقيماً احتجزته النيران في حريق بعمارة سكنية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق في عمارة سكنية وإنقاذ مقيم محتجز بسبب اشتعال النيران.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني تبوك تمكن من إخماد حريق في عمارة سكنية، وإنقاذ مقيم محتجز.
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم تقديم الرعاية الطبية له بوساطة الجهة المختصة، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.
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