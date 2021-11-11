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زواج نجل ولي عهد أبو ظبي ضمن حفل زفاف جماعي... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شابا إماراتيا معه".

وأضاف قائلا: "نبارك لآل نهيان الكرام.. نبارك لـ 300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها.. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعا".

وجاء تنظيم العرس الجماعي عن بعد التزاما بالإجراءات الاحترازية الهادفة لمكافحة جائحة من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي، بحسب صحيفة "البيان".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ربط مواقع احتفال العرسان في مختلف إمارات البلد العربي مع بعضها باستخدام "دائرة نقل مباشرة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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