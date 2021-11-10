اخبار الخليج

مستشار السيسي: مصر دخلت في ذروة الموجة الرابعة لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تاج الدين إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس سوف تستمر لفترة ثم تنخفض الأعداد مرة أخرى، بحسب صحيفة "الوطن".

وأشار المسؤول المصري إلى أن بلاده تشهد حاليا ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبين أن تراجع معدل الإصابات يتوقف على أمرين، الأول هو التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من الفيروس، بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس.

واعتبر أن العامل الآخر هو عامل التطعيمات ونسبة الحاصلين على لقاح كورونا، موضحا أن اللقاحات أصبحت جزءا من الإجراءات الوقائية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا