وزير الخارجية الأردني يوضح سبب التفاعل مع الرئيس السوري

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الصفدي لشبكة "سي أن أن": "الحل السياسي لا يزال مطلوبا في سوريا بما يتماشى مع القانون الدولي"، قال أيضا إن الأردن يتحدث مع الأسد بعد "عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري".

وأجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان مباحثات مع المسؤولين الأردنيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره الإماراتي سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ووصل وزير الخارجية الإماراتي إلى عمان أمس الثلاثاء قادما من دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وسوريا بعد عشر سنوات من القطيعة.