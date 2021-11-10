رئيس وزراء مصر: تعديل الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل نصر للقيادة السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وقال مدبولي إن نجاح اللجنة العسكرية المشتركة في تعديل الاتفاقية الأمنية لتسمح بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، يعد "نصرا للقيادة السياسية".

وتوجه مدبولي، بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غبر مسبوقة في هذا الإطار.

واعتبر أن هذه الخطوة تعزز الثقة في الجيش المصري الذي جعل الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.

وكان المتحدث العسكري المصري أعلن، أمس الثلاثاء، أن اللجنة العسكرية المشتركة نجحت "بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح".

يذكر أن الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، وقع اتفاقية كامب ديفيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، في سبتمبر/ أيلول من عام 1978، بعد نحو أسبوعين من المفاوضات السرية في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة.