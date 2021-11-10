القبض على وافد في الكويت مطلوب دوليا بتهمة نشر فيروسات خبيثة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، أنه وردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) تفيد بأن صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقيم في دولة الكويت وهو طالب جامعي يبلغ 21 عاما يعمل ضمن تشكيل عصابي إجرامي في 16 دولة ينشر ملفات وفيروسات خبيثة تسمى "الفدية" في عدة دول.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء عمليات البحث والتحري بشأن المعلومات الدولية وتتبع الحساب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تم تحديد مكان إقامته والتنسيق بين الدول المشاركة تحت إشراف منظمة الإنتربول الدولية والتي حددت ساعة الصفر لضبط أعضاء الشبكة كل في بلده في آن واحد والتي حددت لتكون في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت أنه بعد استصدار الإذن القانوني من قبل النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، تم العثور على أجهزة كمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة وعدد كبير من الإيميلات الوهمية والحسابات الخاصة.

وبينت أنه بعد التحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه لبعض الاختراقات الإلكترونية منذ عدة سنوات لافتة إلى أنه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.