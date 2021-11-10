منظمة التعاون الإسلامي والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يبحثان تنفيذ برامج مشتركة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في مقر الأمانة العامة اليوم ، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ، اللواء الطيار ركن ، محمد بن سعيد المغيدي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون عبر تنفيذ البرامج المشتركة لمحاربة الإرهاب وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما ، وذلك في المجالات الفكرية والإعلامية وتمويل الإرهاب.

وأعرب الدكتور العثيمين عن أهمية التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ، وتنفيذ برامج تدريبية لمكافحة الإرهاب والغلو والتطرف وتجفيف المنابع.

من جهته أكد اللواء المغيدي حرص التحالف على الاستفادة من تجربة منظمة التعاون الإسلامي الريادية التي تجاوزت نصف قرن ، في ظل أن جميع الدول الأعضاء في التحالف هي دول أعضاء في المنظمة.