- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة إطلاق وزير الداخلية عدد من الغزلان والمها بمحمية الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، إطلاق عددٍ من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس المحميات الملكية.
وأوضح وزير الداخلية في منشور بحسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة إطلاق وزير الداخلية عدد من الغزلان والمها بمحمية الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.