الجيش اليمني يعلن مقتل 17 من "أنصار الله" واستعادة مواقع في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان نشره على تويتر: "قوات الجيش تستعيد عدداً من المواقع التي تتمركز فيها مليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب".

كما أكد الجيش أن قواته جنبا إلى جنب مع المقاومة الشعبية كسرت هجوما لـ "أنصار الله"، في جبهة صرواح غرب مأرب، وقتلت وأصابت العشرات من عناصر الجماعة ودمرت آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

وتابع أن عناصره استدرجوا "مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي إلى كمين محكم جنوب مأرب، ومصرع أكثر من 17 عنصراً واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة".

وقال الجيش اليمني إن مدفعيته استهدفت "تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مارب، وتدمِّر طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما".

كما أفاد بأن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، شنت بشكل متزامن "عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، ودمّرت دبابة وعربة bmb و3 أطقم".

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، قتالًا متصاعدًا بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتمثل السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

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