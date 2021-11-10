ممثل أمريكي "يندهش" من سحر مدينة فاس المغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وتحدث الممثل عن كرم وحسن الضيافة الذي بدا له وهو يستعد لمغادرة فاس بعد ما وصفه بأنه "إقامة جميلة في المدينة".

واستقبل مديرو مطار "سايس" في فاس، الممثل بكأس من الشاي بالنعناع، بعد وصوله للحاق بطائرة متجهة إلى باريس بعد تصوير فيلم "إنديانا جونز5".

وتعكس فاس، المعروفة أيضًا باسم "العاصمة الروحية" للمغرب، ثراء تاريخ المغرب، وتحدثت العديد من الشخصيات العامة والمشاهير من الولايات المتحدة وأماكن أخرى باعتزاز عن إقامتهم فيها.

ويسلط المشاهير الذين زاروا فاس الضوء على الوقوع في حب هذه المدينة أو التأثر بجاذبيتها الروحية والثقافية.

حيث قالت الممثلة الأمريكية، سوزان ساراندون، بعد زيارة كل من فاس ومراكش خلال رحلتها الأخيرة إلى المغرب، إنها "تحب مدينة فاس الروحانية أكثر بسبب أجوائها الأقل السياحية والأكثر شخصية".

وقالت عن المدينة: "إنها أصغر حجمًا، لكنها تتمتع بنفس النوع من الشخصية المثيرة للاهتمام وهي ليست ضخمة ومشغولة بالسياح".

وبدأ طاقم تصوير إنديانا جونز التصوير في فاس، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى بداية ديسمبر/كانون الأول 2021، في المغرب.

وتمت إضافة إنديانا جونز الآن إلى القائمة الطويلة لأهم الأفلام الروائية التي تم تصويرها في المغرب، وبدأ التصوير في منطقتي الملاح وباب السمارين بفاس.