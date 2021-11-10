قائد "فيلق القدس" الإيراني يدعو لمحاسبة المتورطين في محاولة اغتيال الكاظمي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، اليوم الأربعاء، لقناة "العالم".

وقال مسجدي إن قآني دعا خلال لقاءات أجراها في بغداد جميع الأطراف العراقية إلى التحلي بالهدوء والتعاون.

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وشدد قائد "فيلق القدس"، بحسب المصدر ذاته، على ضرورة أن تتم عملية الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية في إطار القانون فقط.

وقال قآني، بحسب مسجدي، إن على الجميع "احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق".

وفيما يتعلق بمحاولة اغتيال الكاظمي، قال قآني إنه لا يوجد بالنسبة لبلاده "خط أحمر"، وأنه يجب معاقبة أية جهة يثبت تورطها في محاولة الهجوم على منزل الكاظمي وفق القضاء العراقي.

وشدد قائد "فيلق القدس" على "ضرورة التحقيق في كل أبعاد الجريمة وألا نستبق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق".

وأمس الثلاثاء، التقى قآني في العاصمة بغداد بالرئيس العراقي برهم صالح وبرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الأطراف العراقية الأخرى.

وفجر الأحد الماضي، تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال في مقر إقامته داخل المنطقة الخضراء في بغداد بـ 3 طائرات مسيرة مفخخة، بحسب بيان للجيش العراقي، أكد فيه أنه تم إسقاط طائرتين منها فيما انفجرت الثالثة، مخلّفة إصابات في صفوف حراس الكاظمي.

ويشهد العراق توترات متزايدة على خلفية رفض عدد من الأحزاب للنتائج الأولية لانتخابات البرلمان التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما تجلى في مواجهات اندلعت، الجمعة الماضية، في بغداد بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 125 شخصا من بينهم 27 من قوات الأمن، وفق وزارة الصحة العراقية.