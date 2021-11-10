حركة طالبان: تنظيم "داعش" أصبح تحت السيطرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحافي في كابول، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وقال مجاهد إن تنظيم "داعش" أصبح "تحت سيطرتنا بطريقة أو باخرى"، مؤكدا أنه "لا يشكل تهديدا كبيرا".

وأوضح المتحدث باسم طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أن الأشهر الأخيرة شهدت اعتقال نحو 600 شخص لانتمائهم لتنظيم "داعش"، معتبرا أن ذلك "إنجاز كبير".

وقال مجاهد إن عدد أعضاء التنظيم الإرهابي في أفغانستان ليس كبيرا لأنهم لا يلقون دعما من الشعب.

ولفت إلى أن المعتقلين بينهم مجموعة من النساء يخضعن حاليا للاستجواب من قبل سيدات أيضا.

وكانت حركة طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.

لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش"، بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.