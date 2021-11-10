رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس: أزمة مدينة عقارب مرشحة لمزيد من الاحتقان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت موسى في حديث لراديو "سبوتنيك" إن "عدم إيجاد حلول بديلة من قبل الدولة لغلق المصب أعادنا للنقطة صفر وفتح المصب، مما أعاد التوتر في المدينة ليفتح بابا لمشاكل المصبات في الجمهورية وبنفس الوعود التي لم يتم تطبيقها لأنه في (عهد الإخوان) تم إعطاء وعود لكل المشاريع ثم لم يتم إنجازها حتى وإن كانت أموالها مرصودة من الدولة".

© AFP 2021 / Fethi Belaid

وأوضحت موسى بأنهم (حزبها) "طالبوا رئيس السلطة القائمة في تونس بعد 25 يوليو/تموز عندما تعهد بفتح ملفات الفساد"، مرجعة ذلك إلى أنهم يعدون بإنجاز مشاريع ثم يحتاجون الأموال المرصودة لسد نفقات المشاريع ثم يتم تحويل تلك الأموال لمشاريع أخرى دون إعلام المواطن ثم لا نجد استجابة من الدولة".

وذكرت موسى أن "السلطة لجأت إلى العنف والمسألة مرشحة لمزيد من الاحتقان خاصة مع رغبة وإصرار الأهالي في إعادة غلق المصب رغم ما تسبب فيه الغلق من أزمة في كامل ولاية صفاقس".

وقالت إن "الوضع يتطلب تحركا من السلطة لتجد حلا بديلا لحقن الاحتجاجات ووقف نزيف الاحتقان الاجتماعي".

وأضافت: "الحكومة لم تصدر برنامج عمل ولم تبين الأولويات التي ستنتهجها ولم يصدر أي بيان عام للحكومة عند تعيينها وبالتالي شرعت في العمل دون أي منهجية أو تحديد لخارطة الطريق أو مهام ستبدأ بها لحل المعوقات والأزمات والمشاكل المتراكمة وهذا الغموض يجعل عمل الحكومة يتسم بالضبابية".

وكانت قوات من الجيش التونسي قدانتشرت في مدينة عقارب الواقعة في محافظة صفاقس جنوبي البلاد؛ لتأمين مؤسسات حكومية عقب انسحاب الأمن منها بعد إضرام محتجين النار في أحد مراكز الحرس الوطني، وبعد اشتباكات في محيط مصب للنفايات بالمدينة مع تجمع الأهالي هناك بهدف منع السلطات من فتح هذا المصب الذي كان مغلقا بسبب شكاوى سكان المدينة من تلوث البيئة.

وازدادت حدة التوتر بعد وفاة شاب وتوجيه الاتهام للقوات الأمنية بالوقوف خلف وفاته خلال اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة بسبب أزمة للنفايات بينما نفت وزارة الداخلية أن يكون الشاب قد توفي جراء إصابته في الأحداث، وقالت إنه توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله.

وأعلن الاتحاد المحلي للشغل في مدينة عقارب في ولاية صفاقس، الإضراب العام في القطاعين العام والخاص.