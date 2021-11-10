الكويت...عربيان ينتحلان صفة أطباء ويجريان عمليات تجميلية في عيادة كبرى

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وبيّنت التحقيقات أن أحدهما يعمل مدرساً والآخر مخالف لقانون الإقامة منذ 4 سنوات، واتخذا من عيادة تجميل كبرى في منطقة حولي مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وجرى إحالة المتهمين إلى الإدارة العامة للتحقيقات، وتم حجزهما على ذمة القضية بعد توثيق اعترافاتهما، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

كما ألقى رجال المباحث الكويتية القبض خلال عملية المداهمة التي تمت فجر اليوم على 5 خادمات هاربات من كفلائهن.

وقال مصدر أمني إن "مواطنة أبلغت عن هروب خادمتها، وبعد البحث والتحري تبين أنها لجأت إلى إحدى عيادات التجميل للاختباء والعمل بها، مشيراً إلى أن رجال المباحث وبعد مراقبة العيادة اكتشفوا مفأجاة من العيار الثقيل تمثلت في أن نشاط العيادة الكبرى مخالف وغير قانوني.

وأضاف المصدر أن المعلومات التي توصل إليها رجال المباحث أفادت بأن الطبيبين مزيفان ولا يحملان شهادات جامعية خاصة بدراسة الطب، وأنهما أجريا عدة عمليات تجميلية لعدة أشخاص من الجنسين، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في إجراء تلك العمليات.