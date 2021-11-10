كل ما تريد معرفته حول هاتف أوسكال S60 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أوسكال (Oscal) هاتفها الذكي S60 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يتراوح من 120 إلى 130 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد يدعم فئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G، وبالتالي فإنه يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة والماء وتحمل السقوط على الأرض بفضل الحواف المطاطية.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد مزودا بشاشة قياس 5.7 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 720 × 1440 بيكسل، وينبض بداخله معالج ميديا تيك Helio A22 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى 128 جيجابايت, مع بطارية سعة 4980 مللي أمبير ساعة، والتي تمتد فترة تشغيلها إلى يوم كامل.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بوزن 255 جراما ولا يتعدى سُمكه 14 ملم، ويعتمد على إصدار معدل من نظام التشغيل جوجل أندرويد 11 يحمل اسم Doke OS 2.1، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وتزخر الكاميرا الرئيسية بمستشعر سوني IMX355 وتعمل بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي أوسكال S60 الجديد شبكة الواي فاي WiFi 802.11 b/g/n وتقنية البلوتوث 4.2 وشبكة LTE.