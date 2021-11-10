رئيس الوزراء البولندي يقترح منع الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى بيلاروس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عقب لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "يجب أن نتطلع إلى منع الرحلات الجوية من الشرق الأوسط إلى بيلاروس".

ووصف ما تفعله بيلاروس بـ"إرهاب الدولة".

​ويأتي ذلك بعد أن زار رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ووزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك نقطة تفتيش "كوزنيتسا" على الحدود مع بيلاروسيا، حيث يوجد في المنطقة مخيم للاجئين.

ووصف موراويكي عمل نقطة التفتيش على الحدود مع بيلاروسيا بأنه "خط المواجهة الأول"، حسبما قال رئيس الحكومة البولندية خلال زيارة للمنطقة الحدودية، أمس الثلاثاء.

وأضاف: "حدود بولندا في الشرق هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي".

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، عن القلق إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، كما نددتا بـ "استغلال المهاجرين واللاجئين لتحقيق غايات سياسية".