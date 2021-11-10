وزير الدفاع العراقي يصل إلى السعودية لـ"تطوير التعاون الدفاعي"

دبي - محمود عبدالرازق - ويرافق الوزير سعدون في زيارته وفد عسكري رفيع المستوى من كبار الضباط في وزارة الدفاع، وكان في استقباله في الرياض نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع العراقية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

​يأتي ذلك بعد أن هنأت المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على سلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، واصفة الواقعة بـ"الاعتداء الآثم".

حيث تلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يوم أمس الثلاثاء، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).