شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة «المسجد النبوي» تتيح دخول النساء للروضة الشريفة.. في هذه الأوقات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، إتاحة دخول النساء للروضة الشريفة في الفترة المسائية. وأوضحت أن دخول النساء سوف يكون عن طريق الأبواب التالية: -الجهة الشمالية: باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 24. -الجهة الجنوبية: باب مكة رقم 37. كما نشرت إنفوجرافيك يوضح آلية صلاة النساء في الروضة الشريفة كالتالي : – الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر باب عثمان بن عفان رقم 24 – نقطة تجمع رقم 4 . الفترة المسائية بعد صلاة العشاء إلى الأذان الأول لصلاة الفجر باب عثمان بن عفان رقم 24 وباب مكة رقم 37 – نقطة تجمع رقم 3 – 4 .

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