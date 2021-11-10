الناشطة الباكستانية ملالا تعلن زواجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تزوجت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسفزاي (24 عاما) الثلاثاء في برمنغهام في وسط إنجلترا، وفق ما أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتبت على تويتر مرفقة تغريدتها بصورة لها وزوجها الجديد في يوم زفافهما "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطت أنا وآسر (مالك) لنكون شريكين مدى الحياة".

وأضافت ملالا الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 2014 "أقمنا حفلة زواج صغيرة في المنزل في برمنغهام بحضور عائلتينا، نحن متحمسان لبدء الرحلة المقبلة معا". نجت ملالا في العام 2012 من هجوم نفذّته حركة طالبان الباكستانية.

وتحولت ملالا إلى رمز عالمي لحقوق الانسان وناشطة في سبيل تعليم الفتيات منذ أن صعد مسلح إلى الحافلة المدرسية التي كانت في داخلها في وادي سوات في 09 ت أكتوبر 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في رأسها.

وخضعت ملالا للعلاج في مستشفى في مدينة برمنغهام البريطانية، ودرست في جامعة أكسفورد، وواصلت نشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام عام 2014.