تبون يعزي في أسطورة الجزائر لوصيف حماني

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب تبون في حسابه الرسمي على "تويتر": برحيل الملاكم المقتدر الأسبق، لوصيف حماني، تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها، التي شُيّدت عليها أمجاد هذه الرياضة المحبوبة. أعزّي عائلة الفقيد، وكل مُحبّيه، وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

​وأعلن مساء أمس وفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني، في باريس عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

ولوصيف الذي يعد أسطورة جزائرية إذ تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة لبلاده، حيث فاز بسبع بطولات باسم الجزائر، وبطل أفريقيا مرتين وبطل مغاربي، كما فاز بذهبية في الألعاب الأفريقية، ومثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1972.