السودان يطلب من رعاياه مغادرة إثيوبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السودانية، طلبت سفارة السودان في أديس أبابا من السودانيين المقيمين بإثيوبيا أخذ الحيطة والحذر وحمل الأوراق الثبوتية عند الحركة والابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب السفر خارج أديس أبابا.

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كما ناشدت السفارة أفراد الجالية وأسرهم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة أديس أبابا طواعية عبر الخطوط الجوية التجارية المتاحة إذا لم تكن هناك ظروف حتمية تتطلب وجودهم في الوقت الراهن.

وأشارت السفارة إلى أنها سوف تقوم بموافاة الجالية السودانية بتطورات الأوضاع والعمل على ضمان سلامة وأمن المواطنين السودانيين بإثيوبيا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أرسل قوات إلى إقليم تيغراي، في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" ونزع أسلحة الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة، وقال إن الخطوة جاءت للرد على هجمات اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش الفيدرالي.

ورغم تعهد آبي أحمد بالانتصار في غضون أسابيع، تواصلت المعارك في تيغراي والأقاليم المجاورة إلى اليوم.

وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، المواطنين إلى حمل السلاح والقتال ضد جبهة تحرير تيغراي التي تصنفها أديس أبابا إرهابية، وذلك بعد إعلان الجبهة الاستيلاء على بلدات استراتيجية واقترابها من الوصول للعاصمة الإثيوبية.

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