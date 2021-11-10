جامعة مصرية تمنع دخول الطلاب غير الملقحين بمضادات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الشروق" المصري، جاء القرار خلال اجتماع مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب في الجامعة اليوم الأربعاء.

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ووجه المجلس عمداء ووكلاء الكليات وكل الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق هذا القرار بلا تهاون.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" في مصر قد أعلنت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، وكذلك منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل على لقاح كورونا، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.

وقررت عدة جامعات مصرية خلال الأيام الماضية أيضا منع دخول الطلاب والموظفين إلى حرم الجامعة إلا بعد تلقي اللقاح أو تقديم ما يثبت أنه لا يمكنهم صحيا الحصول عليه.

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