اختتام بطولة الكليات لكرة القدم في الجامعة الإسلامية ورئيس الجامعة يدشن عددا من المشاريع

الكويت - هبة التوبجي - برعاية سمو رئيس الجامعة الإسلامية اختتمت البارحة الاثنين، حفل نهائي بطولة ⁧كأس الكليات⁩ لكرة القدم للعام الجامعي 1443 هـ بالجامعة الاسلامية

وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء ⁧بذكرى البيعة السابعة⁩ بالجامعة ⁩والتي انتهت بفوز منتخب كلية الشريعة بـهدف دون مقابل على منتخب كلية اللغة العربية ، و أحرز الهدف الطالب علي سعد، وتسلم قائد الفريق كأس البطولة من سمو رئيس الجامعة .

و حاز الطالب طلحه سليمان من كلية اللغة العربية على جائزة أفضل لاعب . و الطالب مور امبوج من كلية الشريعة على جائزة افضل حارس ، هداف البطولة كان الطالب موسى بارزي من معهد تعليم اللغة ، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس و الطلاب

و صاحب الحفل مجموعة من الفقرات كان من ضمنها تدشين الملاعب الرياضية والتي شهدت إقامة المباراة النهائية عليها وتتكون من ملعبين لكرة القدم وملعبين لكرة السلة ومساحة حرة لألعاب الشارع المتنوعة والتي أنشئت وفق أعلى المعايير الدولية والذي يقع على مساحة أرض وقدرها 14700 متر مربع وسط الوحدات السكنية في الجامعة، و يتألف المشروع من مجموعة من الملاعب وساحة أنشطة مفتوحة

ملعب كرة قدم بابعاد 40*73 م مع مضمار جري ثلاث حوله ومدرج يتسع ل 360 متفرج ومنصة تتويج، و ملعب كرة قدم خماسي 20*40 م مع مضمار جري من الطرفين ، و ملعبين لكرةالسلةبالابعادالدوليةعلى مساحة40*42م 4 و ساحة مفتوحة لألعاب الشارع بابعاد20*67م ساحة أنشطة واحتفالات بابعاد 50*80 ملحق بها منصة وغرف تخديمية للمشروع ، وقد تم تصميم وتنفيذ عناصر المشروع حسب الاشتراطات الدولية من ناحية الابعاد والمواد

المستخدمة وطرق التنفيذ، وقد تم استخدام كشافات من نوع فيLED انارة الملاعب وفق المعايير العالمية والكود السعودي في هذا المجال.

و ايضا دشن سموه الممشى الجديد الواقع أمام الكليات العلمية والذي يحتوي على مجموعة من الخدمات المتنوعة. هو عبارة طريق باتجاهين يفصل بينهم رصيف يتألف كل اتجاه من حارتين ومسار جانبي مخصص للدراجات ومواقف سيارات من جهة الكليات كما يحتوي على رصيف مخصص لحركة المشاه يقع بجوار مجرى السيل من الناحية الشمالية بطول 760 متر تقريبا وعرض 8.6 متر ومسار محاذي للدراجات بعرض 180 سنتميتر وقد تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم الممشى من حيث وجود منحدرات في بداية ونهاية الممشى وكذلك وجود مسار خاص بذوي الإعاقة البصرية على طول المسار

ويحتوي الممشى على اشجار و أماكن خضراء على طول المسار، كما تم تأسيس أماكن لوضع اكشاك خدمة عدد خمسة وكذلك ثلاجات مياه بعدد خمسة موزعة على طول المسار ، وتم وضع استراحات مظللة بعدد 11 موزعة على طول المسار وقد تم انارة الطريق بأعمدة انارة بطول 12 متر عدد 28 في الجزيرة الوسطية للطريق و 29 عمود ديكوري