مكتبة الكونجرس تستعرض إنجازاتها في عالم الرقمنة خلال إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت كارلا هايدن، رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكي، إن الكتب أهم مصدر للمعلومات لكل المجالات والتخصصات.



جاء ذلك خلال ندوة استضافها، الأربعاء، جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي.

وأضافت: "المكتبات جزء أساسي من البنية التحتية للمجتمعات، وهي تلعب دوراً أساسياً في ترسيخ القيم المجتمعية، كما لعبت دوراً مهما خلال جائحة كوفيد 19، ورغم أن معظم المكتبات أغلقت أبوابها خلال فترة الحجر الصحي، إلا أنها كانت متاحة أمام الجميع رقمياً".

وترى هايدن أنه رغم سهولة الوصول إلى المعلومات اليوم، لكن هناك تحدٍ يتعلق بالكمية الهائلة من المعلومات المتوافرة ومصداقيتها، مستطردة: "هنا يأتي دور أمناء المكاتب الذين يحرصون على توجيهنا إلى مصادر المعلومات بشقيها الورقي والإلكتروني، ولا يقتصر دورهم على الجانب الإرشادي، فيتخطاه إلى التفاعلي مثل التوثيق والفهرسة وتوعية القارئ وتوجيهه".

وعلى صعيد قطاع التعليم، أضافت هايدن: "يقع على عاتق المدارس دور كبير في تشجيع الطلبة على القراءة.. وبغض النظر عن نوعية الكتب التي يقرأها الطالب، القراءة تشبه عضلات الجسم، بحاجة إلى تدريب مستمر لتصبح جزءاً من حياتنا، لذا من المهم أن نشجع الطلاب على القراءة بمختلف أشكالها، سواء كانت من خلال الكتب التقليدية أو كان اختيارهم الكتب الرقمية أو السمعية".

وعن الابتكار في المكتبات ومواكبة الرقمنة، تجد كارلا هايدن أن المكتبات تكيفت بشكل لافت مع متطلبات العصر، كما هو الحال في مكتبة الكونجرس الأمريكي، التي نجحت برقمنة ما لا يقل عن نصف عناصر المكتبة، خاصة المجموعات النادرة، على حد قولها.

وأشارت هايدن إلى "الرمزية الكبيرة" لعرض نسخة مصحف توماس جفرسون المترجمة من القرآن في إكسبو 2020 والذي استخدمه السياسيون الأمريكيون في مراسم أداء القسم خلال المراسم المختلفة، لا سيما أنه أحد أهم مقتنيات مكتبة الكونجرس.

كارلا هايدن هي أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكي، المنصب الذي ظل حكراً على الرجال لأكثر من 200 عام.