كل ما تريد معرفته حول تحديث تطبيق Signal الأخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى تطبيق التراسل الفوري Signal إلى جعل الاستفسارات، التي ترد للمستخدم من الأشخاص غير المسجلين في جهات الاتصال الخاصة به أكثر أمانا.



وستظل صورة البروفايل للمرسلين غير المسجلين في دليل الهاتف مجهولة ولا يمكن التعرف عليها إلى أن يقوم المستخدم بالنقر عليها.

وتهدف شركة Open Whisper Systems المطورة لتطبيق Signal إلى منع المستخدم من الرد على الأشخاص، الذين يقومون بنشر صور جذابة أو مضللة في البروفايل، مثلا من خلال وضع صورة البنك، الذي يتعامل مع المستخدم، وبالتالي الانخراط في محادثة تؤدي إلى حوادث النصب والاحتيال.

ولنفس السبب لن يتم عرض أية عناوين إنترنت في استفسارات الرسائل بعد الآن، والتي قد تؤدي بالمستخدم إلى مواقع ويب مزيفة أو التعرض لهجمات تصيد البيانات.

ولا تقتصر الجهود على منع الرسائل المتطفلة في الرسائل والمحادثات الفردية، بل تهدف الشركة أيضا إلى منعها في شبكة التراسل الفوري بأكملها؛ حيث ستتوفر للمستخدم إمكانية حظر مثل هذه الاستفسارات والإبلاغ عنها، وبهذه الطريقة يتمكن تطبيق Signal من التعرف على حملات البريد المتطفل Spam في وقت مبكر وإزالتها.

ونظرا للإقبال الشديد على استعمال تطبيق التراسل الفوري في عام 2021 فقد أصبحت هذه المنصة هدفا للقراصنة والمحتالين، وأكدت خدمة Signal أن التصدي للبريد المتطفل يتم دون تحليل محتويات الرسائل أو العلاقات بين مستخدمي تطبيق التراسل الفوري.

وإذا قام المستخدم بالنقر على بند "الإبلاغ عن الرسائل المتطفلة Spam وحظرها"، فإنه سيتم إرسال رقم الهاتف الذكي لمرسل الرسالة المتطفلة والهوية المجهولة، والتي تستعمل لمرة واحدة إلى خدمة Signal، وفي حالة الإبلاغ عن رقم الهاتف بشكل متكرر، أو ظهر أنه يقوم بإرسال الرسائل العشوائية بشكل آلي، فإنه سيطلب منه حل لغز (CAPTCHA) لإبطاء حملة البريد المتطفل التلقائي.

ومن خلال هذه الإجراءات الجديدة فإن شركة Open Whisper Systems تفتح آفاقا جديدة للتصدي للرسائل المتطفلة، وسيتم تخصيص نطاق منفصل لها في السيرفر.