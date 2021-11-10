الكاكا مفيدة لمختلف أعضاء الجسم (معلومات جديدة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

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أكد المركز الاتحادي للتغذية أن فاكهة الكاكا تعد كنزا من الفيتامينات المفيدة لمختلف أعضاء الجسم، والضرورية لتمتعه بالصحة والحيوية.



وأوضح المركز الألماني أن الكاكا تزخر بفيتامين A المهم لصحة العين والبشرة، وفيتامين B المهم لصحة الأعصاب والقلب، وفيتامين C المهم لجهاز المناعة، وفيتامين E المهم لجهاز المناعة أيضا وصحة القلب، وفيتامين K المهم لتخثر الدم وصحة العظام.

ولفت المركز إلى أن فاكهة الكاكا غنية أيضا بالمعادن مثل البوتاسيوم المهم لصحة القلب والعضلات، والمغنيسيوم المهم لصحة العضلات، والمنجنيز المضاد للأكسدة والمهم لصحة الغضاريف.

وتمتاز فاكهة الكاكا أيضا باحتوائها على الألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم من ناحية وتساعد على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى.

ورغم كل هذه الفوائد تعد فاكهة الكاكا بمثابة "قنبلة" صغيرة من السعرات الحرارية؛ حيث إنها تحتوي على السكر بنسبة 15% تقريبا، إضافة إلى الماء بنسبة تبلغ نحو 80%.