قصف صاروخي منسوب للحوثيين على تعز بالتزامن مع زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة تعز لوكالة سبوتنيك، بأن ثلاثة صواريخ باليستية على الأقل أطلقتها جماعة "أنصار الله"، سقطت على منطقة الدفاع الجوي في الضواحي الشرقية لمدينة المخا.

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وأضاف أن القصف الصاروخي يأتي بالتزامن مع زيارة مرتقبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى مدينة المخا ومينائها المطل على البحر الأحمر.

ولم تتبن جماعة "أنصار الله" القصف الصاروخي على ضواحي مدينة المخا التي تتخذ منها القوات المشتركة الموالية للحكومة مقر قيادة لها.

وفي 11 أيلول/سبتمبر الماضي، تعرض ميناء المخا لقصف صاروخي اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بشنه، أوقع خسائر مادية واسعة في مرافقه.