الأمن العراقي يلقي القبض على المستشار العسكري لـ"داعش" في نينوى

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – سبوتنيك. وجاء في بيان للخلية "بجهد استخباري مستند إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى في تنظيم "داعش" الإرهابي، عقب دخوله البلاد قادما من إحدى دول الجوار".

© Sputnik . Виталий Белоусов . مسرور بارزاني

وأضافت أنه "تم تدوين أقواله أصوليا واعترف بقيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير".

كما تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في عصابات "داعش" أهمها أميرا لإحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة، فضلا عن منصب المسؤول المالي لذات الولاية".

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أنه "تمت إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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