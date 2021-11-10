فيديو لابن سلمان مع رجل مسن يشعل مواقع التواصل..."طلبك سينفذ وبأسرع وقت"

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لا يمكن لوكالة سبوتنيك التأكد من تاريخ أو مكان تصويره، مخاطبة الرجل المسن للأمير سلطان بن سلمان الذي كان يرد عليه، مؤكدا تنفيذ طلبه وبأسرع وقت. ويظهر في مقطع الفيديو أيضا قيام الرجل المسن بالدعاء للأمير وللمملكة العربية السعودية ما دفع بالأمير إلى تقبيل رأسه في حين حاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض.

وأوضح الأمير السعودي سلطان بن سلمان، أنه التقى بالرجل المسن في أحد الأسواق قبل سنوات، مذكراً إياه بأنه قام بنصيحته وقتها، وأن الأمير أخذ بتلك النصيحة التي وصفها بالممتازة.

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