شركة فايزر تطلب ترخيصاً لمنح جرعة ثالثة للبالغين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن تحالف فايزر-بايونتيك أنّه قدّم طلباً إلى السلطات الأمريكية للترخيص له بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاح كوفيد- 19 لجميع البالغين.



وتستهدف هذه الجرعة المعزّزة من تزيد أعمارهم على 18 عاماً. ونشر التحالف في أكتوبر/ تشرين الأول نتائج تجربة سريرية أجريت على 10 آلاف شخص وأظهرت أنّ الجرعة المعزّزة من لقاحه فعّالة بنسبة 95.6% في الوقاية من الإصابة بأعراض المرض.

وبناءً على هذه الدراسة، طلب التحالف من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه"، الثلاثاء، تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ الممنوح للقاحه والذي يحصر حالياً إعطاء الجرعة الثالثة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

وكذلك البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً إذا ما كانوا يواجهون خطر الإصابة بأحد الأشكال الحادّة من المرض أو معرّضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب عملهم.

وسبق لدول عديدة أخرى أن سمحت بإعطاء جرعة معزّزة من أحد اللّقاحات المضادة لفيروس كورونا لتعزيز مناعة أولئك الذين تم تلقيحهم، والتي يبدو، وفقاً لبعض الدراسات، أنّها تتضاءل بعد بضعة أشهر.

وفي أوروبا، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية في بداية أكتوبر/ تشرين الأول من حيث المبدأ على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر/بايونتيك لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

وتركت الوكالة للدول الأعضاء في الاتّحاد الحرية لأن يقرّر كلّ منها على حدة الفئات السكّانية المؤهّلة للحصول على هذه الجرعة الثالثة.

وعلى سبيل المثال فقد قرّرت فرنسا إعطاء الجرعة الثالثة للمقيمين في دور المسنّين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والأشخاص المعرّضين بشدّة لخطر الإصابة بأعراض خطرة.

ومنذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، وسّعت فرنسا نطاق فئة الأشخاص المؤهّلين للحصول على الجرعة الثالثة لتشمل المهنيين الصحّيين وعناصر الإطفاء وأقارب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، على أن توسّع أكثر نطاق هذه الفئة اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول لتشمل كلّ من تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.