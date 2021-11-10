ما هي فوائد "النيم" للبشرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت مجلة "myself" المعنية بالصحة والجمال، فوائد عدة للمادة الفعالة المعروفة باسم "نيم".



وقالت المجلة الألمانية، إنها المادة تساعد في الحصول على بشرة نقية ونضرة تتمتع بملمس ناعم.

وأوضحت أن هذه المادة المستخلصة من شجرة النيم (Neem Tree) الهندية تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات ومضاد للفطريات والفيروسات، وبالتالي هي سلاح فعال لمحاربة مشاكل البشرة المختلفة مثل البثور وحب الشباب وغيرها من الشوائب.

كما تساعد مادة "نيم" على تهدئة البشرة المتهيجة (بعد إزالة الشعر مثلا)، وتعمل على ترطيب البشرة لتمنحها ملمسا مخمليا، فضلا عن أنها توفر للبشرة حماية فعالة من المؤثرات البيئية الضارة من خلال تنشيط آليات التجدد الخاصة بالبشرة.

وأشارت "myself" إلى أن مادة "نيم" تمتاز بأنها مناسبة لكل أنواع البشرة، خاصة البشرة الحساسة.