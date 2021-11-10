احذر.. شرب الشاي بهذه الطريقة يؤدي إلى سرطان المريء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت طبيبة روسية من شرب الشاي وهو ساخن جدا، أو أي مشروبات أخرى ساخنة، لتأثيرها السلبي على بطانة المريء؛ حيث قد تؤدي إلى تطور سرطان المريء.



وقالت الطبيبة «سوري داداشيفا» إن تناول الشاي وغيره من المشروبات الساخنة جدا، يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان المريء، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأوضحت أن معظم الناس يحبون شرب الشاي والقهوة وغيرهما من المشروبات، وهي ساخنة جدا، إلا أن تناولها وهي في تلك الحالة من درجات الحرارة العالية يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان المريء.

وحول السبب في ذلك، أشارت الطبيبة الروسية إلى أن المشروبات الساخنة جدا، تتلف خلايا السطح الداخلي للمريء، مسببة إصابات مجهرية، يمكن أن تتطور في وقت لاحق إلى ورم سرطاني.