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منظمة "الصحة العالمية" تقترح ضم عضوين جديدين لـ "ساغو"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقترحت منظمة الصحة العالمية ضم عضوين آخرين للمجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة (ساغو).

 

و(ساغو) هو مجلس خبراء يقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تهدف المنظمة إلى منع النزاعات السياسية في المستقبل، كما هو الحال في التحقيق بشأن منشأ فيروس .

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الثلاثاء أن المجلس سيضم 28 عضوا بدلا من 26 عضوا. واقترحت المنظمة ضم عضوين آخرين بعد أن قوبلت القائمة الأصلية بالانتقاد.

 

والعضوان الإضافيان، اللذان لم يتم تعيينهما رسميا بعد، هما غلاديس كاليما-زيكوسوكا، مؤسسة منظمة غير حكومية في أوغندا، ونورمان لاب، مفتش السلامة البيولوجية من كندا.

 

وتأمل منظمة الصحة العالمية في أن يسهل المجلس الاستشاري التعامل مع الأوبئة في المستقبل.

 

وأوقفت الصين، التي ظهر فيروس كورونا فيها لأول مرة في نهاية العام 2019، عمل لجنة تحقيق تابعة لمنظمة الصحة العالمية لعدة أشهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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