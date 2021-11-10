الامارات.. 285711 فحص «كورونا» جديداً خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 29026 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21.402.503 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 216.40 جرعة لكل 100 شخص.



وأعلنت الوزارة عن إجراء 285711 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740572 حالة.

‌‎ولفتت الوزارة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2142 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 90 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735074 حالة.