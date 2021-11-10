شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات ووفيات فيروس كورونا العالمية بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.79 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و314883.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 758432 46676935

الهند 461389 34377113

البرازيل 609573 21886077

المملكة المتحدة 142124 9366676

روسيا 503776 8873655

تركيا 72475 8286916

فرنسا 117965 7219681

إيران 127551 6004460

الأرجنتين 116143 5298069

إسبانيا 87558 5032056.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23399 2065127

39 - المغرب 14726 947610

43 - الأردن 11156 880943

48 - الإمارات 2142 740500

49 - تونس 25287 713403

50 - لبنان 8556 647778