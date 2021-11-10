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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات ووفيات فيروس كورونا العالمية بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.79 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و314883.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 758432 46676935
الهند 461389 34377113
البرازيل 609573 21886077
المملكة المتحدة 142124 9366676
روسيا 503776 8873655
تركيا 72475 8286916
فرنسا 117965 7219681
إيران 127551 6004460
الأرجنتين 116143 5298069
إسبانيا 87558 5032056.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23399 2065127
39 - المغرب 14726 947610
43 - الأردن 11156 880943
48 - الإمارات 2142 740500
49 - تونس 25287 713403
50 - لبنان 8556 647778