اخبار الخليج

إصابات ووفيات فيروس كورونا العالمية بالأرقام

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات ووفيات فيروس العالمية بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.79 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و314883.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   758432                      46676935

 

الهند                               461389                          34377113

 

البرازيل                        609573                             21886077

 

المملكة المتحدة             142124                          9366676

 

روسيا                             503776                            8873655

 

تركيا                                72475                             8286916

 

فرنسا                             117965                           7219681

 

إيران                              127551                          6004460

 

الأرجنتين                       116143                        5298069

 

إسبانيا                      87558                              5032056.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها          عدد الوفيات                عدد الإصابات

 

23 - العراق                23399                      2065127

 

39 - المغرب              14726                      947610

 

43 - الأردن                11156                       880943

 

48 - الإمارات             2142                     740500

 

49 - تونس             25287                      713403

 

50 - لبنان              8556                          647778

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا