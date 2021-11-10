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البرلمان الدنماركي يوافق على إعادة فرض بعض قيود فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت لجنة الأوبئة في البرلمان الدنماركي مساء أمس الثلاثاء على خطط حكومية لإعادة فرض بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

 

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيك إن غالبية واسعة تؤيد تصنيف كورونا كمرض حرج اجتماعيا مرة أخرى.

 

وأضاف أن القرار سيسري مبدئيا لمدة شهر، ويخول للحكومة اعتماد تدابير للحد من انتشار الفيروس دون الحاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان.

 

وفي 10 سبتمبر، رفعت الدنمارك آخر القيود التي فرضت على البلاد خلال الجائحة، قائلة في ذلك الوقت إن الجائحة تحت السيطرة.

 

غير إنه منذ منتصف أكتوبر، ارتفع عدد الإصابات مرة أخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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