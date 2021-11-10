شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد للرئيس العراقى إدانة واشنطن لاستهداف الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس العراقى برهم صالح، إدانته للهجوم الإرهابى الذى تعرض له رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي.

وجاء فى بيان عن الخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أن بلينكن أكد أن "هذا الهجوم كان هجوما على سيادة دولة العراق واستقرارها أيضا".

وأضاف البيان أن بلينكن شدد على "أن شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقى ثابتة".

يذكر أن مقر إقامة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى "المنطقة الخضراء" ببغداد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة ليلة الاثنين.

ورجح البنتاجون وقوف الجماعات المتحالفة مع إيران وراء هذا الهجوم.