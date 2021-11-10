شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام للإيسيسكو يبحث خطط الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع محمد يعقوبي، والى إقليم الرباط سلا القنيطرة، آفاق التعاون بين الإيسيسكو والولاية، خاصة خلال الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى لعام 2022، وتهيئة كل الأجواء الملائمة لنجاح هذه الاحتفالية الكبيرة.

وخلال اللقاء، الذى جرى بمقر الولاية فى الرباط، عبر الدكتور المالك عن تقدير وامتنان الإيسيسكو للمملكة المغربية، ومدينة الرباط التى تحتضن مقر المنظمة منذ عام 1982، وتشهد التعاون الكبير من جميع الجهات الحكومية المغربية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات التعاونية والهيئات.

من جانبه، ثمن والى الرباط مبادرة الإيسيسكو إعلان المدينة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى لعام 2022، وموافقة الملك محمد السادس على هذه المبادرة، ووعد بأن يكون هناك تعاون وثيق من جانب الولاية لتنفيذ البرنامج الذى سيعد لهذه الاحتفالية، وتتواصل أنشطته على مدار العام.