شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد حرصها على دعم الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى للبيئة، والعضو المنتدب للشركة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، حرص المنامة على تعزيز التعاون مع الإمارات فى الشأن البيئى والمناخي، من خلال المبادرات والبرامج المتنوعة والمشروعات المتطورة للبلدان؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن ذلك جاء خلال مشاركة بن دينه، ضمن الوفد المرافق لولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى زيارته إلى الإمارات، حيث تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم تختص بالتعاون الثنائى فى مجالات تغير المناخ والتعاون البيئي، والذكاء الاصطناعى فى قطاعى النفط والغاز، واتفاقية الدعم الفنى لصناعات المنبع وتختص بتطوير المواد الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تهتم بالبحث والتطوير فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الاستخلاص المعزز للنفط واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات استدامة الغاز، وتهدف إلى إنشاء إطار عمل محدد لتسهيل تعزيز التعاون الثنائى وتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج وتبادل المعلومات والخبرات.

وفى سياق الزيارة، أكد وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، تطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الإمارات إلى مستويات أرحب بما يلبى التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.

وأشارت (بنا) إلى توقيع الزيانى ووزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سارة بنت يوسف الأميري، على البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التربية والتعليم 2021-2022-2023، ومذكرة تفاهم بين وزارتى التعليم فى البلدين بشأن التعاون فى مجال التعليم العالي، إلى جانب التوقيع على إعلان اتفاقية السيادة على البيانات بين البلدين.