وكالة "ناسا" تؤجل هبوط رواد فضاء على القمر حتى 2025

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجلت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الهبوط المقرر لرواد فضاء أمريكيين على سطح القمر حتى عام 2025 على الأقل.



وقال مدير ناسا، بيل نيلسون، في مؤتمر صحفى الثلاثاء: "العودة إلى القمر في أسرع وقت ممكن وبأمان هي أولوية للوكالة".

وأشار إلى أن أول هبوط بشري في إطار برنامج أرتيميس التابع للوكالة "من المرجح ألا يكون قبل عام 2025".

وكان الجدول الزمني لأرتيميس قد دعا رواد الفضاء الأمريكيين في الأصل إلى الهبوط على سطح القمر للمرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عاما بحلول عام 2024. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ذلك في عام 2019.

ونظرا لأن البعثة تجاوزت بالفعل ميزانيتها كثيرا من حيث المال والوقت، شكك المراقبون منذ فترة طويلة في الالتزام بهذا الجدول الزمني.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عين نيلسون لقيادة ناسا التي تخطط لإرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ السبعينيات.

ووافق بايدن على استمرار برنامج، يُعرف باسم أرتيميس، والذي بدأ في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024، بهدف التمهيد لرحلات مأهولة أكثر طموحا إلى كوكب المريخ في المستقبل.