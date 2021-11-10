تفشي عدوى كورونا بين الأسود في حديقة للحيوانات بسنغافورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت سلطات سنغافورة عن انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأسود في حديقة للحيوانات بالبلاد.



وذكرت المصلحة الوطنية لتربية الحيوانات والطب البيطري في سينفافورة أن أربعة أسود آسيوية وأسدا إفريقيا واحدا كانت تظهر عليها خلال الأيام الأخيرة أعراض نزلة برد، وأكدت الفحوص إصابة أربعة أسود بفيروس كورونا، فيما لا يزال الفحص الخامس قيد الدراسة.

وذكر البيان أن الأسود المصابة تم عزلها في حديقة الحيوانات التي تضم 9 أسود آسيوية و5 أسود إفريقية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العدوى انتقلت إلى الأسود من أحد حراس الحديقة.