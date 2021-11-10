اخبار الخليج

انتهاء الموجة الثالثة وإصابات كورونا في انخفاض متواصل بالمغرب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتهاء الموجة الثالثة وإصابات في انخفاض متواصل بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية المغربية استمرار انخفاض الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وانتهاء الموجة الثالثة من الجائحة.

 

وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية في وزارة الصحة عبد الكريم مزيان بلفقيه، أن "المنظومة الصحية سجلت خلال الأسبوع الماضي 1251 حالة إيجابية، أي بانخفاض قارب 33% على المستوى الوطني"، لافتا إلى أن "هذه الحصيلة الأسبوعية لم تسجل منذ أكثر من 5 أشهر".

 

وأشار إلى أن "الانخفاض شمل كل مناطق المملكة دون استثناء، وأصبغ على كل الجهات وللأسبوع الرابع، المستوى الأخضر، أي أقل من 25 حالة إيجابية لكل 100 ألف نسمة أسبوعيا".

 

وأضاف: "تم الانتقال من نسبة 2.7% إلى نسبة 1.4% خلال هذه الفترة، وهي أقل نسبة إجابة تسجل منذ عدة أشهر، فضلا عن انخفاض ملموس خلال الأسبوعين الأخيرين في عدد الحالات الحرجة الجديدة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة، ناهز نسبة 30%".

 

وتابع: "هذا الانخفاض، انعكس إيجابا على مستوى ملء الأسرة الاستشفائية المخصصة للحالات الحرجة لمرضى كوفيد، إذ انتقل من 6.6 إلى 3.3%".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا