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اليابان توافق على منح المراهقين والأطفال حوافز مالية نقدية.. فما السبب؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

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وافقت اليابان اليوم، على استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من خطتها لمنح 100 ألف ين (886 دولارا) نقدا وقسائم لكل طفل يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل كجزء من حزمة تحفيز ضد .

 

واتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي، وناتسو ياماغوتشي، زعيم الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي، كوميتو، على وضع حد أقصى للدخل السنوي عند 9.6 مليون ين.

 

وكان كوميتو قد ضغط من أجل إدراج هذا الإجراء في حزمة التحفيز بعد أن جعلها محور تعهداته الانتخابية في الانتخابات العامة الشهر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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