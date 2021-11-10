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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان توافق على منح المراهقين والأطفال حوافز مالية نقدية.. فما السبب؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
وافقت اليابان اليوم، على استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من خطتها لمنح 100 ألف ين (886 دولارا) نقدا وقسائم لكل طفل يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل كجزء من حزمة تحفيز ضد كورونا.
واتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي، وناتسو ياماغوتشي، زعيم الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي، كوميتو، على وضع حد أقصى للدخل السنوي عند 9.6 مليون ين.
وكان كوميتو قد ضغط من أجل إدراج هذا الإجراء في حزمة التحفيز بعد أن جعلها محور تعهداته الانتخابية في الانتخابات العامة الشهر